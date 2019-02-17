رونار يتابع قمة الفتح والوداد بـ”مولاي عبد الله”

يتابع الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مباراة الفتح الرباطي والوداد البيضاوي، التي تجمع بينهما حاليا بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في إحدى أبرز مباريات الجولة 18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
ويرغب رونار، من خلال حظوره لهذه المباراة، في متابعة مجموعة من الأسماء، خاصة تلك التي تلعب للفريق الأحمر الودادي، قبل الكشف عن القائمة الأولية للمنتخب المغربي، التي ستخوض مباراتي مالاوي والأرجنتين القادمتين.
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