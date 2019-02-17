تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس “كورونا”.. والعدد يستقر في 775 شخصا

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس “كورونا المسبب “لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية” بالمملكة.
ونقلت صحيفة “الرياض”، اليوم الأحد، عن مصادر صحية “موثوقة” أن الحالتين سجلتا في كل من وادي الدواسر (منطقة الرياض)، وخميس مشيط (جنوب غرب)، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 775 شخصا من منذ ظهور المرض بالمملكة في عام 2012.
وأضافت اليومية أنه تم تسجيل أيضا حالتي إصابة جديدة بالفيروس في كل من تبوك (شمال) ووادي الدواسر بالرياض وتعافي ست حالات.
وأشارت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات متفرقة من مناطق المملكة بلغ نحو 26 حالة و6 حالات معزولة بالمنزل، منهم 6 حالات لممارسين صحيين.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، لا يوجد حاليا أي لقاح أو علاج محدد لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا). والعلاج المتاح هو علاج داعم ويتوقف على الحالة السريرية للمريض.
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