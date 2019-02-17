انت الان تتابع 600 ألف متطوع ورسالة.. جوايدو يهدد الجيش بالتظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد يوم السبت المقبل، إذ دعا حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأحد، إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش بالسماح لهذه المساعدات بالدخول للمدن الفنزويلية، مضيفا أن حركة المتطوعين لن تقتصر فقط عند المناطق الحدودية. يأتي ذلك بعد ليلة من وصول طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية إلى مطار مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود مع فنزويلا.
ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية أخرى إلى فنزويلا في وقت لاحق، على متن طائرات نقل عسكرية من طراز «سي–17»، تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتهبط على الحدود الكولومبية الفنزويلية. وكان جوايدو، قد قال في وقت سابق، إن المساعدات الإنسانية ستسلم إلى فنزويلا في 23
ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية أخرى إلى فنزويلا في وقت لاحق، على متن طائرات نقل عسكرية من طراز «سي–17»، تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتهبط على الحدود الكولومبية الفنزويلية.
وكان جوايدو، قد قال في وقت سابق، إن المساعدات الإنسانية ستسلم إلى فنزويلا في 23 من الشهر الجاري.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه لن يسمح للمساعدات الإنسانية الأمريكية بالدخول إلى البلاد، لأن هذه هي الطريقة التي تحاول واشنطن تبرير تدخلها بها.
جدير بالذكر أنه في 23 يناير الماضي، أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جويدو نفسه رئيسًا للبلاد، ووصف الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو ذلك بأنه محاولة انقلاب، وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضًا: فنزويلا تتهم المعارضة بدعم التدخل العسكري في البلاد
كانت هذه تفاصيل خبر 600 ألف متطوع ورسالة.. جوايدو يهدد الجيش بالتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.