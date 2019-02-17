انت الان تتابع 600 ألف متطوع ورسالة.. جوايدو يهدد الجيش بالتظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد يوم السبت المقبل، إذ دعا حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأحد، إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش بالسماح لهذه المساعدات بالدخول للمدن الفنزويلية، مضيفا أن حركة المتطوعين لن تقتصر فقط عند المناطق الحدودية. يأتي ذلك بعد ليلة من وصول طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية إلى مطار مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود مع فنزويلا.

ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية أخرى إلى فنزويلا في وقت لاحق، على متن طائرات نقل عسكرية من طراز «سي–17»، تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتهبط على الحدود الكولومبية الفنزويلية. وكان جوايدو، قد قال في وقت سابق، إن المساعدات الإنسانية ستسلم إلى فنزويلا في 23