ضاحي خلفان : تنظيم الحمدين يعيش مرحلة وسواس الإضطهاد

أكد القائد العام السابق لشرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الفريق ركن، ضاحي خلفان تميم، أن تنظيم الحمدين في قطر يعيش مرحلة جديدة أطلق عليها مرحلة "وسواس الإضطهاد" .

وقال خلفان في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الأشهر، تويتر، "يعيش تنظيم الحمدين في مرحلة تسمى مرحلة ( وسواس الاضطهاد )" .

واضاف "ولذلك يبتدع الافتراءات والكذب على دول التحالف لشعوره انه مضطهد من قبلهم".

وكانت قطر حتى يونيو 2016 إحدى الدول الأعضاء في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، قبل أن يتم طردها بعد إكتشاف خيانتها وعمالتها لطهران .

وقال خلفان في تغريدة أخرى "اقترن تنظيم الحمدين بجماعات ارهابية وادى ضغط الاقران عليه الى الانجراف والانحراف عن مسار الدول الخليجية وامسى يغرد خارج السرب مسيطرا عليه من أقارنه الارهابيين".