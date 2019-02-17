شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تهنئ مرشحي الانتخابات الرئاسية في نيجيريا على توقيعهم اتفاق سلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هنأت منظمة التعاون الإسلامي جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، في أعقاب توقيعهم اتفاقَ سلامٍ في 13 فبراير 2019، قبل الانتخابات العامة المُزمع إجراؤها في 16 فبراير 2019.

ويندرج اتفاق السلام هذا في السياق نفسه للاتفاق الذي أُبرم عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2015.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن إجراء عمليةٍ انتخابيةٍ ذات مصداقية وسلمية عاملٌ أساسيٌ للحكومة التي ستُنتخب لمواصلة تطوير ما تملكه نيجيريا من قدرات اقتصادية واجتماعية وإنسانية هائلة.

وأشاد العثيمين بالجهود الحثيثة للجنة السلام الوطنية بقيادة عبد السلام أبو بكر، راجياً للشعب النيجيري التوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة.