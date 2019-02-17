الحوثيون يرفضون مقترحا بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة

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أعلن الحوثيون اليوم الأحد رفضهم للمقترح الذي قدمه رئيس لجنة إعادة الانتشار بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة غربي اليمن.

ذكرت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية ذلك في نبأ عاجل ، مشيرة إلى أن الحوثيين رفضوا هذا المقترح بعد يوم من موافقتهم عليه.

وكانت اللجنة العسكرية المعنية بتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن قد استأنفت اجتماعاتها أمس السبت في فندق تاج أوسان وسط المدينة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين.

ووفقا لمصادر حكومية، ناقش الاجتماع المقترحات الجديدة المقدمة من الجنرال لوليسغارد بشأن إعادة الانتشار في موانئ المدينة ومنافذها، ونشر مراقبين دوليين لتيسير عمليات الإغاثة، كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السويد، بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، ثم إعادة الانتشار من وسط المدينة، والتمركز في مواقع يتفق عليها خارجها.

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