قائد بريطاني سابق يعلن ترحيبه بتصريحات ترامب بشأن داعش

عناصر من داعش

وكالات:

أعرب قائد الجيش البريطاني السابق، الجنرال ريتشارد دانات، عن قناعته ، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محق في دعوته لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" البريطانيين في سوريا إلى بلادهم ، معتبرا أنها مسئولية بريطانيا.

وأضاف دانات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد أنه يجب أن يحظى هؤلاء الذين

انضموا لصفوف "داعش" وتم اعتقالهم في سوريا، بمعاملة منصفة حتى لا يتطرف آخرون.وأشار إلى أنه إذا كان يوجد عدد كبير من المقاتلين الأجانب القادمين من بلدان أخرى مثل بريطانيا وتم أسرهم في الأراضي السورية، فهم مواطنون بريطتنيون ، تتحمل( لندن ) مسئولية التصرف على نحو مسئول تجاههم، مما يعني ضرورة عودتهم إلى البلاد.وجاءت تصريحات دانات ، بعد تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها إنه يتعين على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة أكثر من ثمانمائة مقاتل من "داعش " أسروا في سوريا ..ومحاكمتهم.وأضاف ترامب - عبر حسابه على تويتر - أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق سراح هؤلاء المسلحين.