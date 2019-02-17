موسكو تؤكد على ضرورة الحل بين الأكراد ودمشق

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين على ضرورة الحل بين الأكراد ودمشق عبر الحوار بعد انسحاب الأمريكان من سوريا، معربًا عن دعم روسيا لأي حوار من هذا النوع.
وأضاف: "تم ذكر خيارات مختلفة لما يمكن فعله بعد مغادرة الجيش الأمريكي سوريا. وفي حال رحيل القوات الأجنبية المذكورة، فإن الخيار الأفضل لحل المشاكل العالقة يكمن في الحوار بين الأكراد ودمشق. الأكراد
وتابع: "يجب أن يتم حل هذه المشكلة من خلال الحوار ونحن من جانبنا سندعم مثل هذا الحوار ونعتقد أنه يجب السير في هذا الاتجاه حصرا".
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