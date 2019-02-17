موسكو: الجماعات الإرهابية في سوريا ستظل هدفًا محتملًا للضربات الجوية

نائب وزيرالخارجية الروسي سيرجي فيرشينين

وكالات:

أكد نائب وزيرالخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة السورية وبين الإرهابيين .. مشددا على أن الجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية

عن فيرشينين قوله - خلال جلسة بمؤتمر ميونيخ الدولي للأمن اليوم الأحد - إن "إدلب ومنطقة التهدئة مهمة جدا للسلام في سوريا، وعندما نتحدثعن السلام فإن الاتفاق مع جماعات مثل النصرة هو شيء مستحيل".وأضاف : "وقف إطلاق النار ووقف العدوان يكون بين الحكومة والمعارضة المسلحة، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة وبين الإرهابيين أو حتى المساندين للإرهابيين، والجماعات الإرهابية ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية"