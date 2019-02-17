الأسد يهاجم أردوغان بضراوة ويصفه بالأجير الصغير عند الأمريكيين

الأسد وأردوغان

وكالات:

وصف الرئيس السوري بشار الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ "الأجير الصغير عند الأمريكيين، يستنجد بهم لإنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا" التي يسعى لها منذ بداية الأزمة في سوريا.

وقال الأسد في كلمة أمام المجالس المحلية اليوم الأحد:"الأعداء فشلوا في الاعتماد على

الإرهاب والعملاء فانتقلوا للمرحلة الثالثة وهي تفعيل العميل التركي في المناطق الشمالية".

وأضاف الأسد: "أردوغان ليس سوى أجير صغير عند الأمريكان.. والمنطقة الآمنة التي يعمل عليها التركي هي نفسها التي حاول إنشاءها منذ بداية

الأزمة في سوريا".

وأكد الأسد أن "كل شبر في سوريا سيحرر من الإرهابيين ومن كل المحتلين في الأراضي السورية".. "وسنتعامل مع كل محتل كعدو وهذه بديهة وطنية غير خاضعة للنقاش".

وجدد الأسد تأكيده على "فشل مساعي كل من يعتمد على الجانب الأمريكي، ولمن يراهن على الأمريكي لن يحميكم الأمريكي بل سيقايض بكم ولن يحميكم سوى الجيش العربي السوري".