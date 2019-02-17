- 1/2
- 2/2
رصدت عدسات الكاميرات، ردة فعل إيفانكا ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامتناعها عن التصفيق خلال حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وانتقدت المستشارة الألمانية خلال كلمتها السياسة الأمريكية تجاه السيارات الأوروبية، مادفع بحسب الموقف إيفانكا لعدم التصفيق.
وقالت ميركل إن اشنطن توصلت على ما يبدو إلى أن "سياراتنا تعد تهديدا لأمنها القومي"، منوهة أن بلادها
وتابعت ميركل أن هذه السيارات تصنع داخل الولايات المتحدة، وأنه يوجد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة "بي إم دبليو" الألمانية، لافته إلى أنه "ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولاينا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيفانكا ترامب ترفض التصفيق لميركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.