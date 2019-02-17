كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك "جازبرومبنك" الروسى يجدم حسابات شركة النفط الحكومية بفنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المصرف الروسي "جازبرومبانك" اليوم الأحد، تجميد حسابات شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.دي.في.اس.ايه" ووقف المعاملات مع الشركة لتقليل مخاطر تعرض البنك للعقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز، أن شركة "بي.دي.في.إس.إس" كانت قد طالبت العملاء بمشاريعها المشتركة بإيداع عائدات مبيعات النفط في حساباتها في جازبرومبانك، وفقاً لمصادر ووثيقة داخلية، في خطوة تهدف إلى محاولة إبعاد العقوبات الأمريكية الجديدة على شركة "بي.دي.في.إس.إس".