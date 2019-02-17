كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين نتنياهو ومنافسه الرئيسى حول إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الجنرال السابق بيني جانتز، الذي يعتبر أقوى منافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في أبريل، عن تأييده لسياسة الزعيم اليميني المتشددة تجاه إيران.

وقال جانتز، القائد السابق لقوات الاحتلال الإسرائيلية والمرشح الوسطي، في مؤتمر الأمن في ميونيخ، اليوم الأحد: "أقف جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء نتنياهو في الحرب ضد عدوان إيران".

وتتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز حزب الليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات 9 أبريل، حيث سيحصل على 30 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا- وهو ما يكفي لتشكيل ائتلاف من الفصائل الدينية واليمنية المشابهة لتلك التي يتزعمها الآن.

وفي الخطاب، ردد جانتز العديد من موضوعات نتنياهو في وصف إيران على أنها خطر على الشرق الأوسط والعالم.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال جانتز: "إذا توليت المسؤولية، فلن يكون هناك استرضاء، ولن تهدد إيران إسرائيل بالسيطرة على سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، كما لن تقوض الأنظمة البراجماتية في الشرق الأوسط، ولن تمتلك إيران أسلحة نووية".