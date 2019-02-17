كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعرض غواصة جديدة مسلحة بصواريخ كروز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم الاحد، غواصة جديدة بُنيت محليًا، تحمل صواريخ كروز، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، وقد أقيم حفل افتتاح الغواصة في مدينة بندر لنجة الساحلية الجنوبية.

وقال تلفزيون "برس تي.في"، الناطق بالإنجليزية، "إنها تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما في ذلك؛ الطوربيدات، والألغام البحرية، وصواريخ كروز، التي يمكن إطلاقها من موقع مغمور بالمياه".

جدير بالذكر، أن إيران طورت صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة الضغوط والحظر الدولي، الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.