كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تنتقد ضغوط أمريكا ضد أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدد وزير الخارجية الإيراني ، ما وصفه بـ"التركيز غير الصحي" للولايات المتحدة مع بلاده، مديناً جهود إدارة دونالد ترامب للضغط على الدول الأوروبية للانسحاب من الاتفاقية النووية مع طهران.

وألقى محمد جواد ظريف كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم الأحد بعد يوم من حث نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس القوى الاوروبية الالمانية وفرنسا وبريطانيا على متابعة واشنطن في الانسحاب من الاتفاق و "الكف عن تقويض العقوبات الامريكية."

وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد في العام الماضي من اتفاقية 2015، التي تنص على تخفيف عقوبات إيران للحد من برنامجها النووي.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، قال ظريف: "لقد كنا هدفا لتركيز غير صحي منذ فترة طويلة، دعنا نقول هاجسا" من الولايات المتحدة"، وأضاف: "لقد طالب بنس بغرور أن تنضم أوروبا إلى الولايات المتحدة في تقويض أمنها وكسر التزاماتها".