كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد: أردوغان "أخونجي" وهو أجير صغير عند الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصف الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "أخونجي" واعتبر أنه "عبارة عن أجير صغير عند الأمريكي".
وصف الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته أمام رؤساء المجالس المحلية في المحافظات السورية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "أخونجي" واعتبر أنه "عبارة عن أجير صغير عند الأمريكي".
وقال الأسد: "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للأخونجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وطورا يثور ويهدد، ومرخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".
وأضاف الأسد "في الحقيقة هو (أردوغان) عبارة عن أجير صغير عند الأمريكي".
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