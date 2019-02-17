كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحانى: إيران تريد علاقات جيدة مع الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع جميع دول الشرق الاوسط.
ووفقاً لوكالة رويترز، قال روحاني في خطاب علني في جنوب إيران بثه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة: "إنّ إيران مستعدة للعمل مع دول إقليمية للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.. أعداؤنا امريكا واسرائيل يريدون خلق انقسام بين الايرانيين."
وتدعم كل من إيران والمملكة العربية السعودية الأطراف المتنازعة في الحروب في سوريا واليمن ، في حين رحبت السعودية بالخطوة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب لسحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية بين إيران والقوى العالمية وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال روحاني إن النهج الأمريكي تجاه إيران محكوم عليه بالفشل.
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