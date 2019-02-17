الرجوي لا تملك الحق في نشر صورة ابنة زوجها – صور

كشفت الفنانة نجاة الرجوي، أخيرا، لجمهورها أن ليس لها الحق في نشر صورة ابنة زوجها كنزة، في رد على معجبة، وجهت إليها اللوم بعدما نشرت صورة لزوجها، وابنها غالي.

وشاركت الرجوي في مناسبة عيد الحب، صورة لزوجها نبيل عبيد، وابنها غالي، وعبرت عن مدى حبها لهما، قبل أن تنتقدها معلقة بسبب عدم نشرها لصورة ابنة زوجها كنزة، فكان ردها عليها: “حبيبتي ليس لي الحق نحط صورتها، لكن ربي لي عالم محبتها من محبة غالي”.

وارتبطت الرجوي بزوجها، شقيق الفنانة زينب عبيد، قبل حوالي أسبوع، في حفل زفاف حضره عدد من الفنانين.