عاجل.. هذه تشكيلة الرجاء الأساسية أمام يوسفية برشيد

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للفريق الأخضر التي ستخوض مباراة يوسفية برشيد، برسم الجولة 18 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ولم تحمل توليفة الرجاء الأساسية مفاجآت كثيرة، باستثناء استمرار غياب المدافع الليبي سند الورفلي، بسبب الإصابة.

وسيدخل الرجاء بالتشكيل الأساسي التالي:

أنس الزنيتي في حراسة المرمى، عمر بوطيب ، فابريس نغاه ، عبد الرحيم شاكير ،إلياس الحداد ، إبراهيما نياسي ،أيوب ناناح ،عبد الإله حافيظي ، سفيان رحيمي ، محمود بنحليب ومحسن ياجور ،،

ويسعى الفريق الأخضر في هذه المواجهة، إلى تحقيق 3 نقاط ثمينة ستقربه أكثر من المقدمة، على الرغم من أن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق عنيد كاليوسفية.

جدير ذكره أن مباراة مرحلة الذهاب ببرشيد كانت قد انتهت بفوز الرجاء بهدفين مقابل هدف وحيد.