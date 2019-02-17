هل سيجاور صلاح كريستيانو رونالدو في “اليوفي”؟.. هذا موقف ليفيربول

يرفض فريق ليفيربول الإنجليزي فكرة التفريط في نجمه المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد أن دخل في دائرة اهتامات نادي فريق يوفناوس الإيطالي، وذلك بالنظر للدور الكبير الذي يلعبه “الفرعون” داخل النادي.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، فإن أطماع “اليوفي” في جلب المصري صلاح، تصطدم برغبة الفريق الإنجليزي في الحفاظ على كامل نجمومه، خاصة صلاح، وذلك بعد أن حقق النادي أرباحا مادية كبيرة في الفترة الأخيرة، ستغنيه عن بيع نجومه.

وأكدت التقارير نفسها، أن الإغراءات المالية الكبيرة التي يعتزم نادي “السيدة العجوز” تقديمها من أجل صلاح، والمتمثلة في حوالي 170 مليون يورو، أو تسريح الأرجنتيني ديبالا مقابل 40 مليون يويرو، لن تغير رأي الفريق الإنجليزي الذي بات يحقق أرباحا مالية مهمة في الفترة الأخيرة.

وكان نادي ليفيربول قد اضطر لبيع عدد من نجومه الكبار، عى غرار لويس سواريس، وكوتينيو لفريق برشلونة، بمبالغ مالية كبيرة، وذلك بسبب حاجته للأموال.