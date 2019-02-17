جلجولية: اعتقال 3 مشتبهين بإلقاء زجاجة حارقة على مركز الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 قاصرين من جلجولية بشبهة إلقاء زجاجة حارقة على مركز الشرطة، وسط القرية، والتسبب بأضرار للممتلكات، صباح اليوم الأحد.

وادعت الشرطة أن "أحد القاصرين اعتقل بالقرب من مركز الشرطة في جلجولية، وضبط بحوزته قفازات عليها آثار مادة مشتعلة وأدوات لإشعال النار".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا، اليوم، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق.