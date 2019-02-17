إيكاردي يضع شرطا لعودة اللعب مع الإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وضع شرطا محرجا من أجل العودة للعب مجددا مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي.

وكان إيكاردي قد رفض السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا، لخوض مباراة رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، عقب تجريده من شارة قيادة النيراتزوري، بالإضافة إلى غيابه عن لقاء اليوم أمام سامبدوريا.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إيكاردي يعتقد أنه قدم الكثير لإنتر ميلان، ولا يستحق المعاملة التي يتلقاها حاليًا من إدارة النادي.

ويشترط إيكاردي حصوله على اعتذار علني من إدارة إنتر ميلان، قبل أن يعود مجددًا للعب مع النيراتزوري.

وشددت الصحيفة على أن إيكاردي، لن يلعب مجددا بقميص الإنتر، إذا لم يتم تحقيق شرطه.

ويعتقد إيكاردي أن قرار تجريده من الشارة، يعود إلى غضب إنتر ميلان من زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا، بالإضافة إلى استقرار الإدارة على بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وربطت تقارير صحفية إيطالية، إيكاردي بالانتقال إلى يوفنتوس في الصيف المقبل.