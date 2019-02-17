انت الان تتابع تفاصيل خبر إيران تتودد للخليج وتحذر من خطر هائل للحرب مع "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 03:49 مساءً - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع دول الشرق الأوسط حيث تخوض هي والسعودية حروباً بالوكالة منذ عقود، في حين رجح وزير الخارجية الإيراني نشوب حرب مع "إسرائيل".

وذكر روحاني في خطاب ألقاه في جنوبي البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء، أن "إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط.. أعداؤنا.. أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز"، اليوم.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم: إن "إسرائيل تسعى للحرب، وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة لنشوب حرب هائلة".

وأضاف في مؤتمر ميونيخ للأمن: "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب.. إسرائيل"، متابعاً أن "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

في حين قال روحاني إن النهج الأمريكي حيال إيران مقدر له الفشل، مضيفاً من مدينة بندر كناوه في جنوبي البلاد: "لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل".

وألمحت طهران من قبل إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع الدول الأخرى من تصدير النفط رداً على عقوبات أمريكية تهدف لوقف صادراتها من الخام.

وتساند كل من إيران والسعودية أطرافاً متحاربة في سوريا واليمن، في حين رحبت المملكة بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران.