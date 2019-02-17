تعيين جنرال إثيوبي قائدا للقوات الأممية بأبيي المختلف في أمرها

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الجنرال الإثيوبي محاري زودي، في منصب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة "يونميس"، في منطقة أبيي، المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا أن جوتيريس عين الجنرال محاري زودي خلفا لغبري ماريام أدهانا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الأمن الدولي تمديده ولاية "يونيسفا" في أبيي لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 أبريل 2019.

وحذر من أن هذا التمديد الأخير ما لم يحرز السودان وجنوب السودان تقدما ملموسا في ترسيم الحدود.

وتأسست قوة "يونيسفا" في يونيو 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في "أبيي".

يذكر أن منطقة أبيي الغنية بالنفط حصلت على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان في 2005.

وتعد أبيي جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما في الجنوب فتستوطن قبائل الدينكا الإفريقية.

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، إن إيران استدعت السفير الباكستاني احتجاجاً على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 من الحرس الثوري الإيراني، قرب الحدود في الأسبوع الماضي.

وأعلنت جماعة "جيش العدل"، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوش العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم الأربعاء.

وتقول إيران، إن جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان، تشن مراراً هجمات من هناك عليها.