قطر ترسل وزير خارجيتها للجلوس بقمة وارسو مع نتنياهو

نشر قبل 1 ساعة - 3:34 مساءً, 17 فبراير 2019 م

المناطق - إسلام داوود

أسدلت العاصمة البولندية، وارسو، الستار على المؤتمر الدولي الذي احتضنته برعاية الولايات المتحدة، للتصدى للأخطار الإيرانية، بمشاركة أكثر من 50 دولة من دول العالم، وبالطبع الدول العربية كانت على رأس المشاركين.

لكن ما لبث أن انتهى المؤتمر حتى خرجت أبواق قطر وإعلام “عزمي بشارة” بسيمفونية جديدة، لا هدف لها على ما يبدو سوى تخفيف الضغط الذي تعرضت له إيران خلال الآونة الأخيرة، وتسيير المؤتمر في مسار آخر، غير الهدف الأصيل له.

وحاولت أبواق قطر ولا سيما عبر قناة “الجزيرة” استغلال مشاركة دولة الكيان الصهيوني، لتمرير رسائل مسمومة حول تقارب عربي خليجي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، لمواجهة إيران، متناسية أن المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا وتكرارا تطبيق إسرائيل لبنود المبادرة العربية قبل التفكير في أي تطبيع للعلاقات بين العرب وإسرائيل.

بدوره سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين، بدوره –في تطابق مع سياسات الدوحة- لاستغلال المشاركة العربية في تلك القمة بإدعاء وجود تقارب عربي مع إسرائيل في محاولة منه على ما يبدو لإضفاء مزيد من الزخم إلى حملته الانتخابية خلال الانتخابات التي تشهدها إسرائيل، إبريل المقبل.

التنمر الإسرائيلي خلال القمة قابله، استغلال من جانب الدوحة للموقف، عبر إظهار الدول العربية في موقف المتواطئ مع إسرائيل على عكس ما تتبناه المملكة وباقي دول الخليج.

لكن الآله القطرية، تجاهلت حضور وزير الخارجية القطري مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية، في حين حاولت “الجزيرة” الإدعاء بأن المشاركة السعودية والإماراتية والبحرينية خطوة نحو تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

هذا وكانت صورة التقطت لوزير خارجية الإمارة على طاولة واحدة مع “نتنياهو” كفيلة بإسقاط ألاعيب الدوحة الإعلامية، وورقة التوت التي تغطي سوءاتهم المهنية والأخلاقية.

وتعرضت الأبواق القطرية، لانتقادات وسخرية لاذعة في العالم العربي، بعدما سقطت في عدة أخطاء أثناء تغطية مؤتمر وارسو الأخير.

وأثار ذلك الإصرار القطري على تجاهل مشاركة الوزير عبدالرحمن في المؤتمر وجلوسه في الاجتماع ذاته الذي حضره نتنياهو، ردود فعل غاضبة لدى كثير من مواطني الدول العربية، الذين كانوا يترقبون نتائج الاجتماع ومعرفة مدى قدرة المشاركين فيه على تحقيق السلام بالفعل في العالم العربي، الذي تشهد عدة دول فيه حروبًا وصراعات رهيبة منذ سنوات

وفيما عدا وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت بوجود الوزير عبدالرحمن في المؤتمر بجانب نتنياهو، ظلت غالبية وسائل الإعلام القطرية في نهجها الذي يستهدف الدفاع عن الدوحة، وعدم المساس بصورة تعمل على رسمها كدولة مساندة وحدها فقط، من بين دول الخليج، للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.