قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الأحد، إن العراق ولبنان أبديا استعدادهما لتقديم المساعدة في مفاوضات "استانة" بشأن التسوية السورية، مشيراً إلى إمكانية اعتبار العراق ولبنان مرشحين لدور المراقبين في المفاوضات.
وقال فيرشينين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إنه "خلال اتصالاتنا الأولية، أعربت بيروت وبغداد عن اهتمامهما بمعرفة وفهم ما يجري في أستانا بشكل أفضل، وأشارتا إلى استعدادهما لتقديم المساعدة لعملية أستانا إذا اقتضت الضرورة ذلك".
ومضى فيرشينين إلى القول، "من الطبيعي أن يكون العراق ولبنان معنيين بالتسوية في سوريا، ولذا يمكن اعتبارهما في قائمة المرشحين لدور المراقبين في مفاوضات أستانا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار، أمس السبت، إلى إمكانية تضمين العراق ولبنان في مفاوضات "استانة"، لأنهما يمتلكان حدودا مشتركة مع سوريا و ويرتبطان معها في مجالات مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريح أردوغان.. روسيا تتحدث عن دور العراق في مفاوضات "استانة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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