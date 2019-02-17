المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، مساء الأحد، إلى العاصمة صنعاء، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع والخامسة خلال شهر.



وقال مصدر ملاحي لـ"العين الإخبارية" إن جريفيث وصل إلى صنعاء برفقة وفد أممي من أجل لقاء قيادات مليشيا الحوثي، وذلك عشية جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن.



ويسعى جريفيث للخروج بالتزامات من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بخصوص تنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصاً ملف الحديدة واتفاق الأسرى والمعتقلين.



وهذه هي الزيارة الخامسة لجريفيث إلى صنعاء؛ حيث فشلت الزيارات السابقة في الخروج بأي نتائج إيجابية جراء التعنت الحوثي وعدم تنفيذهم لاتفاق السويد.

ونص اتفاق ستوكهولم على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب المليشيا لعرقلة جهود السلام.