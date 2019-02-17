انت الان تتابع فيتنام تكشف عن خطتها الأمنية للقمة بين ترامب وكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصل مسؤولون كوريون شماليون وأمريكيون إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، أمس السبت، ضمن الاستعدادات للقمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، ومن المتوقع أن ينظم الوفدان عملية التنسيق اللوجيستي للقمة، بحسب موقع "في إن إكسبريس نيوز". وقالت شرطة هانوي: إنها "ستنشر 96 مجموعة دورية للتصدي للجريمة في الأيام العشرة التي تسبق القمة، كما سيتم إخضاع معالم المدينة لمراقبة الشرطة على مدار الساعة، ومن المتوقع أن يتم تشديد الإجراءات الأمنية تمهيدًا للقمة".

وسبق أن التقى ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو 2018 بعد تبادل للعبارات الحادة بينهما، وتهديد بالحرب بين الدولتين النوويتين.وعلى الرغم من أن ترامب صوّر الاجتماع الأول على أنه أدى إلى حل النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فإن بيونج يانج لم تفعل الكثير لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية،