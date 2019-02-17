الان تتابع ميليشيا الحوثي تقصف مواقع للجيش اليمني ومنشآت اقتصادية في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، مواقع للجيش اليمني شرق مدينة الحديدة طالت مجمعات تجارية ومطاحن البحر الأحمر. جاء ذلك بالتزامن مع إحباط القوات المشتركة في محافظة الحديدة، هجوم مسلح لميليشيا الحوثي في مديرية الدريهمي في خرق للهدنة المعلنة.

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