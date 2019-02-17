الان تتابع المبعوث الأميركي: الانسحاب من سوريا سيتم تدريجيا وبالتشاور مع الحلفاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المبعوث الأميركي للملف السوري، جيمس جيفري، اليوم، إن الانسحاب من سوريا سيتم تدريجيا وبالتشاور مع الحلفاء.

وأضاف جيفري أن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية، مؤكدا في الوقت ذاته،أن بلاده تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.