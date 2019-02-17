فرانس برس: مقتل ثمانية أشخاص في الكونغو الديموقراطية جراء اطلاق نار

قتل ثمانية اشخاص جراء اطلاق النار عليهم من قبل مجهولين ، ليل السبت الاحد في ثلاثة من احياء غوما، شرق ​جمهورية الكونغو​ الديموقراطية، فتسببوا باثارة غضب الناس على السلطات، كما أعلن رئيس بلدية المدينة، الذي كشف في تصريح لوكالة فرانس برس، عن اطلاق أعيرة نارية تلك الليلة في "موغونغا"، اسفرت عن خمسة قتلى وأصابة آخرين بجروح، كما لقي شخص مصرعه قرب محطة محروقات، في "كاتوي"، اضافة الى مقتل شخصين آخرين الى ​الشمال​ نحو "بوهيني"، وأكّد ان التحقيقات جارية لمعرفة من تسبب بمقتل هؤلاء الاشخاص الثمانية.

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