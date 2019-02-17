سلامة لـ"رشوان": "مينفعش نرحب بحد في بيته وتنازلت عن الترشح طواعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين، المنتهية ولايته، إنه يتمنى التوفيق لضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح نقيبًا للصحفيين.

وتابع سلامة، خلال استقبال رشوان في جولته الانتخابية بالأهرام، منذ قليل: "ماينفعش نرحب بحد في بيته، ونؤكد على وجوده بيننا فهو ابن هذه المؤسسة، وأخ عزيز، يخوض انتخابات النقيب ندعو له بالتوفيق؛ الأهرام لديها إطار ديمقراطي محترم تحرص عليه لاستقبال أبنائها وباقي الزملاء".

وقال سلامة: "اعتذرت طواعية عن عدم خوض الانتخابات لنرسخ مبدأ تداول السلطة، وأن كل واحد يؤدي دوره في وقت محدد وبأشكال مختلفة؛ أرحب بالأستاذ ضياء، وأهلًا وسهلًا به أخًا وزميلًا عزيزًا". ​