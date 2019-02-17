تركيا تنجح في اختبار صاروخ جديد مضاد للدبابات

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ): اختبرت هيئة الصناعات الدفاعية التركية جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدبابات يحمل اسم "أومتاس"، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية اليوم. وجرى الاختبار بمحافظة قونية وسط البلاد، يوم 13 فبراير، بمشاركة فرق من قيادة القوات البرية التركية. وتهدف تركيا من خلال الصاروخ الجديد الذي حقق إصابات دقيقة خلال الاختبار، إلى رفع قدرات قواتها المسلحة البرية. ويعد هذا الصاروخ من الأنظمة الصاروخية الفعالة المضادة للدبابات والمستخدمة ضد جميع التهديدات المدرعة في ساحة المعركة. كما يتميز الصاروخ الجديد المتوسط المدى، بأنه مجهّز بأحدث التكنولوجيات العالية، ويمكن إطلاقه عبر منصات أرضية وأخرى محملة على مدرعات.

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