أمجد طه للنظام القطري: المياه ستعود لمجاريها لكن لن تكون صالحة للشرب

قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، إنه بعد سنوات من الآن سيخضع نظام الحمدين في قطر، مشيرا إلى أن الكراهية التي صنعها حكام قطر ضد الرباعي العربي لو كان بالإمكان تحويلها إلى طاقة كهربائية لأنارت العالم بأسره.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أوضح طه "سيخضع كل الصغار للكبار.. وفي وقتها، صحيح أن المياه ستعود لمجاريها لكنها لن تكون صالحة للشرب".

وتابع "لأن نظام قطر لو كان بالإمكان تحويل الكراهيّة التي صنعها بين مُذعنيه ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.. إلى طاقة كهربائية، لتمكنا من إنارة العالم بأسره".

وكان مسؤولون في دول الرباعي العربي قد جددوا مواقف بلادهم الثابتة تجاه قطر، مؤكدين أنها لن تنتهي إلا بتوقف الدوحة عن نهجها العدواني ودعمها للجماعات المتطرفة، إضافة إلى استجابتها للمطالب الثلاثة عشر المشروعة، والمبادئ الستة النابعة من اتفاقيتي الرياض 2013 و2014.

وقال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي إن خروج الدوحة من مأزقها وعزلتها يكون عبر بوابة الرياض، وفي إطار البيت الخليجي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس التعاون الخليجي مستمر في تحقيق أهدافه السامية منذ تأسيسه في عام 1981 كنموذج للعمل العربي المشترك، حتى مع استمرار الأزمة القطرية.

كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات الأسبوع الماضي، أن الأوضاع لم تتغير كثيرًا، مشيرًا إلى أن هناك ثبات على الموقف لدى الرباعي العربي، خاصة بعد وضوح الرؤية بشأن الأزمة.

وسعى تنظيم الحمدين القطري بمساعدة حلفائه وعملائه على الساحة السياسية والإعلامية، لإثارة البلبلة تجاه دول المقاطعة التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتشكيك في نجاحات التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن، بل امتد الأمر لإثارة الشائعات الخبيثة، من أجل الإطاحة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإجبار السعوديين على الاستسلام لإيران في اليمن.

قطر اعتادت الابتعاد عن الصف الخليجي والعربي، من خلال السعي نحو إقامة علاقات وثيقة مع الملالي بإيران، والنظام التركي، إضافة إلى دعم مليشيات الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار الدول العربية.