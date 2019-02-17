شكرا لقرائتكم سيناتور أميركي يرد على خامنئي: ستموت قبلنا أيها العجوز! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد السيناتور توم كاتن، عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أركنساس، على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي قال فيها إن "شعار الموت لأميركا لن يموت وذلك يعني الموت لـ(الرئيس دونالد) ترمب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(ووزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعني الموت لحكام أميركا".

وقال كاتن في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" حيث أرفقها بتغريدة خامنئي الذي أعاد نشر تصريحاته حول موت هتاف الموت لأميركا، أن خامنئي سيموت قبل من تمنى لهم الموت.

وجاء في تغريدة كاتن: "أيها الرجل العجوز، ستكون ميتاً قبل أي واحد منا، وسيموت نظامك الخارج عن القانون لعدم شرعيته، بينما تظل أميركا أرض الأحرار".

وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال في خطبة أمام حشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأميركا".

وأوضح خامنئي أن "الموت لأميركا يعني الموت لترمب وبولتون وبومبيو. إنه يعني الموت لحكام أميركا".

وأضاف "لا مشاكل بيننا وبين الشعب الأميركي. (هتاف) الموت لأميركا يتعلق بقادة أميركا. إنه يتعلق بالمسؤولين (هناك) الآن. سيكون هناك آخرون عندما تبدأ الولاية القادمة".

ومن مفارقات النظام الإيراني أنه رغم هتف قادته بشعار "الموت لأميركا" فإنهم يرسلون أبناءهم وأقاربهم للدراسة والعمل والإقامة في الدولة التي يصفونها بـ "الشيطان الأكبر".

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن تبحث طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أميركا وذلك بعد حملة أطلقها نشطاء إيرانيون اتهم هؤلاء الأفراد بالتعاون مع لوبيات نظام طهران في الولايات المتحدة.