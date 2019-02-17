عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة الأمن الإسرائيلي

ذكرت وكالة "الأناضول" أن 60 مستوطنًا إسرائيليا اقتجموا ​المسجد الأقصى​ بحراسة ​القوات​ الخاصة في ​الشرطة الإسرائيلية​.

وأوضحت أن المُقتحمين دخلوا من باب المغاربة، في السور الغربي للمسجد، وأقاموا صلوات تلمودية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت اقتحامات المستوطنين عام 2003، وارتفعت وتيرتها بشكل كبير العام الماضي، بحسب دائرة ​الأوقاف الإسلامية​ المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

يشار أن دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، طالبت بوقف تلك الانتهاكات دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية، أو تحرك ملموس من قبل المؤسسات الدولية والأممية المعنية.