عقب جولة مفاجئة.. استبعاد مدير مدرسة ثانوي في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة المشير أحمد بدوي الثانوية بإدارة وسط التعليمية، وذلك لتقصيره في آداء واجبه الوظيفي.

يأتي قرار مدير مديرية التربية والتعليم، عقب جولة تفقدية مفاجئة أجراها، اليوم الأحد، بمدرستي نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات، والمشير أحمد بدوي الثانوية، بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية.

وتابع العجمي، انتظام العملية التعليمية بفصول ومعامل المدرستين وإجراءات تسليم أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول الثانوي، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

وأشاد العجمي، بانتظام العملية التعليمية ونظافة الفصول وتفعيل السبورات الذكية ودمج التكنولوجيا بالتعليم بمدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات.

وفي سياق آخر، استعرض مدير مديرية التعليم إجراءات تسلُّم المستندات الورقية من المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت وفق إعلان الوزارة، مشددا على الالتزام بكافة الضوابط والشروط الواردة في الإعلان.