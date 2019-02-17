محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، خط سير مرور سيارات الفرق المشاركة ببطولة دورة حوض البحر المتوسط، لكرة اليد تحت 18 سنة.
وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، على أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الحدث الدولي الكبير، وهي الفرصة الأكبر لتسويق بورسعيد في كافة القطاعات.
مشيرًا إلى أن بورسعيد ستظهر بشكل جمالي أمام الزائرين، لتوصيل رسالة إلى الجميع بقدرة المحافظة على تنظيم واستقبال أي بطولة محلية ودولية على أرضها.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة "البحر المتوسط " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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