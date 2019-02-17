النشرة: جمعية نروجية قدمت مساعدات عينية لكل من بلديتي كفرشوبا وكفرحمام

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن تقديم جمعية mbs النروجية مساعدات عينية لكل من بلديتي ​كفرشوبا​ وكفرحمام، تشمل حرامات شتوية والعاب للاطفال والفي ليتر من مادة ​المازوت​، وذلك ضمن حملة ستشمل كافة بلديات العرقوب.

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