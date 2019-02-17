"التعليم": برنامج جائزة المدرسة الدولية يحقق جودة العملية التعليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أن تنفيذ برنامج جائزة المدرسة الدولية في مصر منذ عام 2009 حتى الآن يمثل دعمًا حقيقيًّا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030) ، وجهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية التعليم.

جاء ذلك في كلمة لوزير التربية والتعليم خلال احتفالية تكريم المدارس الفائزة في برنامج جائزة المدرسة الدولية اليوم الأحد، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني بحضور إليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر والأستاذة سحر خميس رئيسة قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وأشار شوقي إلى أن هذا البرنامج يعمل على تحقيق جودة العملية التعليمية، وتعزيز قيم عالمية مشتركة، مثل المواطنة، والتسامح، وقبول الأخر، وترسيخ قيم السلام والمساواة في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين، ما يعزز من الأمن والسلم المجتمعي والدولي، ويدعم تطوير المعرفة والمهارات وقيم الحياة والعمل في ظل اقتصاد عالمي، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية لدى بعض الطلاب.

ووجه التهنئة لكافة العاملين بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر - الذي ينظم الاحتفالية المذكورة - بمناسبة مرور ثمانين عامًا على إنشائه، مشيدًا بدوره الهام في تعزيز أواصر التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي والتعليمي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وتنفيذ برنامج ، ربط الصفوف الدراسية، من أجل الارتقاء بالتعليم في مصر.

وقال: "إن الاحتفال بالمدارس الفائزة يعد اعترافًا بدورها الرائع في تعزيز البعد الدولي داخل الفصول الدراسية، ولدى أبنائنا الطلاب، وعملها الجاد خلال العام الدراسي 2018/ 2019 في تنفيذ أنشطة صفية دولية بالشراكة مع مدارس أخرى من بلدان مختلفة حول العالم".

وأضاف: "إنَّ تنفيذ برنامج جائزة المدرسة الدولية يعد جزءًا من أهم أنشطة برنامج ربط الصفوف الدراسية في جو تنافسي بين المدارس، ما يعزز التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الجميع، ويطلق ملكات الإبداع والخيال، ويعمل على اكتساب مهارات القراءة الرقمية، والمواطنة والقيادة الطلابية، والتواصل مع الآخرين، وإثراء حياة طلابها، وتحفيزهم على الاهتمام بالثقافات الدولية والقضايا العالمية".

ودعا شوقي المدارس الأخرى لتحذو حذو المدارس الفائزة في ترسيخ البُعد الدولي من خلال تنفيذ أنشطة دولية قائمة على المناهج الدراسية، وإقامة شراكات دولية ناجحة مع مدارس أخرى من مختلف دول العالم.

والمدارس الفائزة من محافظات: (القاهرة، الدقهلية، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنيا، والبحر الأحمر).​