المبعوث الأممي لليمن يصل إلى صنعاء قادما من الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء قادماً من الرياض.

وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسؤولين من جماعة الحوثي استقبلوا جريفيث ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع قادة الحوثيين خلال الساعات القادمة، بشأن ملفي الحديدة والأسرى.

وتأتي زيارة جريفيث تزامناً مع انعقاد اجتماعات لجان إعادة الإنتشار في فندق تاج أوسان بمدينة الحديدة، غربي اليمن، برئاسة رئيس الفريق الأممي لولسيجارد، وبحضور فريقي الحكومة والحوثيين.

وكان المبعوث الأممي قد توجه الأسبوع الماضي إلى الرياض والتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة للوقوف على آفاق السلام ومسار تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وأكد الرئيس اليمني، خلال اللقاء، أن "تنفيذ اتفاق ملف مدينة الحديدة، يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، ودون ذلك لا جدوى من التسويف الذي اعتاد عليه وعرف به على الدوام الانقلابيون الحوثيون".

وحتى اليوم لم تتوصل الأطراف اليمنية المتصارعة إلى اتفاق كامل بشأن ملف الحديدة، وسط تبادل الاتهامات فيما بينها بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق.