وزير الثقافة مستقبلا المطران أبرص: السياحة الدينية نفط لبنان

استقبل وزير الثقافة محمد داود متروبوليت صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ميخائيل أبرص​ في دارته في بلدة بدياس في ​قضاء صور​، مشيرا الى ان "​السياحة الدينية​ هي نفط ​لبنان​، وستكون في صلب اهتمامات الوزارة وخصوصا السياحة للاماكن ​المسيحية​ التاريخية، لأنها مصدر للدخل الوطني". ونوه داود "بانتماء ابناء ​الجنوب​، وخصوصا جبل عامل، إلى روح التعايش الاسلامي - المسيحي، وهذه هي الرسالة الاهم التي سنوجهها من خلال السياحة الدينية"، مشددا على "الدفع باتجاه تطور الجنوب وتنميته الى جانب كل المناطق التي تضم أماكن تاريخية دينية، فلبنان غني بهذه الثروة".

أبرص بدوره "أمل بأن تهتم الوزارة بالجنوب الغني بالأماكن الدينية القديمة، وأن تعطي مدينة صور أهمية كبيرة لأنها مدينة سياحية فيها العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، إذ من المهم أن يعمم هذا النموذج الحضاري على كل لبنان". مشددا على ان "نحن في صور على علاقة ممتازة مع كل الطوائف ويبدو ذلك من خلال لقاءاتنا الدورية واجتماعاتنا المتواصلة. نأمل بأن تسهم الحكومة في حل أزمة البطالة في المنطقة وإيجاد فرص عمل ووظائف للشباب لكي نخفف من معدل الهجرة لأن لبنان يحتاج الى طاقات أبنائه".