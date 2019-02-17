مصلحة الليطاني تزيل مخيما للنازحين عن قناة الري بالزهراني

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ "انها بناء لإشارة القضاء المختص، تعمل على ازالة احد مخيمات النازحين الواقع ضمن استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة ​الزهراني​ والذي يتضمن نحو 31 خيمة مع شبكة صرف صحي و 10 حمامات تلوث ​مياه الري​".

واعلنت المصلحة "انها تتابع اشغال ازالة التعدي الحاصل من أحد مقالع الصخور في دير عين الجوزة قرب ​بحيرة القرعون​ الذي كان عمد الى رمي الصخور والاتربة على ضفاف البحيرة".