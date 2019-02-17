قوى الامن: القبض على مطلوب في العديسة بجرم تجارة مخدرات

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بيان انه "بتاريخ13/2 /2019 توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الاقليمي، عن وجود المطلوب: ح. ص. (مواليد العام 1979، لبناني) في محلة طريق عام ​العديسة​ - ​مركبا​".

وذكرت انه "على الفور توجهت دورية من المفرزة الى المحلة حيث نصبت له كمينا محكما واستدرجته وتمكنت من توقيفه، وهو، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تجارة ​مخدرات​، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدرات. سلم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".