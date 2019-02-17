التوحيد العربي: لوضع حد أمام محاولات المتاجرة بدماء علاء أبي ‏فرج

أكدت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، "أنها تستنك الإشكال الذي وقع ليلاً في ​مدينة الشويفات​ على خلفية الإشتباك الذي وقع بين عناصر من الحزب "التقدمي الإشتراكي" وعناصر من الحزب "الديمقراطي اللبناني" بعد ​الإنتخابات النيابية​".

ودعت الأمانة إلى "تعزيز أجواء التهدئة في الشويفات والإقلاع عن الأعمال الإستفزازية والتهديد بالقتل والتعرض لكرامات الناس التي يمارسها البعض داعية ​القضاء​ إلى حسم هذه المسألة ووضع حد أمام محاولات المتاجرة بدماء الشهيد علاء أبي فرج".