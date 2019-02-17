أنقرة: مهمتنا في سوريا التخلص من داعش والوحدات الكردية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدفاع التركي إن الأولوية في شمال سوريا لضمان أمن الحدود والتخلص من الإرهابيين سواء كانوا وحدات حماية الشعب الكردية أو تنظيم داعش.

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