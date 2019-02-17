تحدي "شباك الطائرة".. فيديوهات حصدت ملايين المشاهدات

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

ويستخدم المشاركون في هذا التحدي المخادع عدة أشياء مثل العبوات البلاستيكية وكراسي الحمام حتى يوحوا بأنهم ركاب على متن طائرة في الجو.

وفي بداية المقاطع التي يشاركها المتحدون، يظهرون مثل ركاب يسندون رؤوسهم إلى نوافذ قريبة من السحاب، وبعد لحظات قليلة، يكشفون حقيقة المكان الذي يوجدون به.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الآلاف من مقاطع الفيديو نشرت هذا التحدي تزامنا مع السنة الصينية الجديدة.

وحصد وسم التحدي على مواقع التواصل حوالي 27 مليون تغريدة ومنشور، ولم تقتصر المشاركة على الناس، إذ ظهرت عدة حيوانات أليفة في صور الجو "المزيفة".

وقال بعض المشاركين إنهم لم يسافروا في حياتهم إطلاقا على متن الطائرة، وإن التحدي كان فرصة لممازحة معارفهم وكتابة "أول رحلة جوية".

ولقي التحدي ترحيبا واسعا، وقال معلقون إنه لا ينذر بمخاطر بخلاف أنواع أخرى من التحدي مثل "كيكي" الذي أدى إلى عدة حوادث مرورية بسبب اعتماده على السير والرقص بجانب سيارة تتحرك.