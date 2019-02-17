انهيار مبنى جامعي في روسيا وأنباء عن العشرات تحت الأنقاض

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Wikipedia أرشيفية لأحد مباني الجامعة

وقالت تقارير لوسائل إعلام رسمية روسية إن الحادثة وقعت في جامعة تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات.

وأكدت التقارير إلى أن 60 شخصًا على الأقل تم إجلاؤهم من المبنى، مشيرة إلى أن 21 شخصًا قد يكونون محاصرين، بحسب مسؤول محلي.

وتم فتح تحقيق في الحادثة بشبهة انتهاك جنائي محتمل لسلامة البناء.

وقال الكسندر بيغلوف القائم بأعمال حاكم سان بيترسبيرغ للصحفيين في موقع الحادث إنه تم إجلاء 81 شخصا من المبنى، مضيفا أنه لا توجد أي إصابات.

وقال بيغلوف إن 20 شخصا من أولئك الذين تم إجلاؤهم كانوا من الطلاب الأجانب الذين يحضرون دروس عطلة نهاية الأسبوع.

وتعرف الجامعة باسم ، جامعة ITMO ، هي واحدة من الجامعات البحثية الوطنية في روسيا.