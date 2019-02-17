شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ قنا يستقبل وفد "دينية النواب" بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، منذ قليل، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وذلك خلال زيارة الوفد لمسجد سيدي عبدالرحيم القنائى.

وجاء ذلك في بداية زيارة اللجنة لمحافظة قنا، لبحث مشكلة قيام هيئة الأوقاف برفع أسعار بعض الوحدات السكنية، وزيارة بعض المساجد، وزيارة كنيسة مارى مرقس بقنا.

وأدى المحافظ ووفد اللجنة الدينية صلاة الظهر، بالمسجد، أعقبها الدكتور أسامة العبد بكلمة، تركزت حول الأخلاق، وأهمية الطهارة والنظافة واهتمام الإسلام بها وجعلها جزء من الإيمان، كما تركزت أيضا حول سمات وصفات رسول الله صلي عليه وسلم وخلقه، ودعوة الناس للاقتداء بالرسول.

وتأتي الزيارة بناء علي طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، كما ستقوم اللجنة بزيارة مساجد (عبد الرحيم القناوي - وعلي السيد بالعبابدة - والحصاوية بقنا- للوقوف على حالتهم على أرض الواقع.

وكانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكرى الجندى، وعمر حمروش، وأمانى عزيز وكيلة اللجنة وهي قبطية وشاركت الوفد في زيارة مسجد سيدي أبو الحجاج الاقصري، ورافق وفد اللجنة النائب محمود الضبع، نائب قنا، والنائب عبد الرازق الزنط نائب إسنا بالأقصر، كما ضم وفد اللجنة الدينية هويدا صالح أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة، والرائد أحمد لطفي.