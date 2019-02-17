أكثر من 500 طالب من 60 مدرسة شاركوا في مسابقة جائزة ميشال شيحا 2019

أعلنت " ​مؤسسة ميشال شيحا​ " في بيان، أن جريا على عادتها سنويا، قامت المؤسسة بتنظيم مسابقة لنيل "جائزة ميشال شيحا" عن العام 2019 ، شارك فيها اكثر من 500 طالب من الصفوف الثانوية النهائية، ينتمون الى اكثر من 60 مدرسة رسمية وخاصة من مختلف المحافظات اللبنانية . وقد توزع ​الطلاب​ والطالبات على قاعات عدة من حرم الابتكار والرياضة في ​جامعة القديس يوسف​ على ​طريق الشام​ في ​بيروت​ .

واشار بيان المؤسسة الى ان كان على الطلاب المشاركين تحليل نص، تضمن اقوالا لميشال شيحا وتفسيره، وذلك باللغات العربية والفرنسية والانكليزية . وتضمن النص مقطعا من مقال كتبه ميشال شيحا في جريدة لوجور في الاول من كانون الاول 1949 جاء فيه :" ان طعم سياستنا الداخلية الذي لا نكهة له يولد الاشمئزاز . وما يغيظ القلب هو هذه ​اللغة​ الجوفاء ، وهذه الجمل الفارغة التي عودتنا عليها الحياة الرسمية . وهو هذا الطعام الذي يفتقر الى الفيتامينات فيصبغ وجه السياسة اللبنانية بلون فقر الدم وتصلب الانسجة . ان سياستنا كلها ، واعني بها حياتنا كمواطنين ، يتم التعاطي معها على انها مسألة ثانوية ، او امر لا اهمية له . ولم تعد المسألة تتعدى الاستمرار في تسيير آلة صدئة من دون مواجهة عقبات تذكر ."

واوضح البيان ان لجنة من الاساتذة المتخصصين باشرت تصحيح المسابقات ووضع علامات على النصوص المعدة . وستمنح المؤسسة جوائز نقدية للفائزين في المراتب الاولى والثانية والثالثة، في كل من اللغات الثلاث. وسيتم اعلان النتائج وتسليم الجوائز خلال حفل يقام يوم السبت 4 ايار المقبل في فندق "بريستول " الساعة الخامسة بعد الظهر .

وكانت "مؤسسة ميشال شيحا" راسلت مؤسسات تربوية في لبنان حول تفاصيل المسابقة بهدف اشراك اكبر عدد ممكن من الطلاب في الصفوف الثانوية الاخيرة، انطلاقا من هدفها، الاضاءة على فكر ميشال شيحا .